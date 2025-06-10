«Второй раз не так не повезёт»: украинский пленный рассказал, почему отказался от обмена

Украинский военнослужащий Виталий Бровко, ранее сдавшийся в плен на курском направлении, заявил, что отказывается возвращаться на Украину в рамках обмена пленными. Свое решение Бровко объяснил опасениями вновь оказаться на передовой.
«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — сказал он РИА Новости.
Бровко уточнил, что считает возможным возвращение на Украину только после того, как там произойдет смена власти.
Также он упомянул об угрозах украинского командования, которые запугивали военнослужащих тем, что в российском плену им якобы «отрежут пальцы и головы».
«Но наоборот все вышло: кормят, одевают, лечат», — сказал Бровко.
Ранее пленный Коваль рассказал, как Украине в ряды ВСУ мобилизуют людей с явными физическими недостатками и серьезными заболеваниями.
Тем временем находящийся в плену РФ украинский военный сообщил, что лично видел в рядах ВСУ наемников из Японии и Колумбии.