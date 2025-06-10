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Мэр Кличко заявил о массированной атаке России по Киеву

Мэр Киева рассказал о десятках ударов по городу в ночь на 10 июня.

Источник: Комсомольская правда

Украинская столица атакована десятками беспилотных летательных аппаратов. Они ударили по Киеву ночью 10 июня. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Он уточнил, что в результате массированной атаки возникло несколько пожаров в разных частях Киева. По его информации, целью дронов стали Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и еще ряд районов украинской столицы. К местам повреждений прибыли сотрудники экстренных служб, оповестил Виталий Кличко.

По его словам, на Киев летело не менее четырех «партий дронов». Мэр города призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Украинские СМИ также подтвердили массированные удары по Киеву и пригородам. По данным журналистов, над столицей парят клубы дыма, воздушная тревога звучала всю ночь.

Минобороны России неоднократно отмечало, что российские бойцы наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины.