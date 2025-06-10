Мэр Кличко заявил о массированной атаке России по Киеву

Украинская столица атакована десятками беспилотных летательных аппаратов. Они ударили по Киеву ночью 10 июня. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
Он уточнил, что в результате массированной атаки возникло несколько пожаров в разных частях Киева. По его информации, целью дронов стали Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и еще ряд районов украинской столицы. К местам повреждений прибыли сотрудники экстренных служб, оповестил Виталий Кличко.
По его словам, на Киев летело не менее четырех «партий дронов». Мэр города призвал жителей оставаться в безопасных местах.
Украинские СМИ также подтвердили массированные удары по Киеву и пригородам. По данным журналистов, над столицей парят клубы дыма, воздушная тревога звучала всю ночь.
Минобороны России неоднократно отмечало, что российские бойцы наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины.