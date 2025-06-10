Мэр Кличко заявил о массированной атаке России по Киеву

Он уточнил, что в результате массированной атаки возникло несколько пожаров в разных частях Киева. По его информации, целью дронов стали Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и еще ряд районов украинской столицы. К местам повреждений прибыли сотрудники экстренных служб, оповестил Виталий Кличко.