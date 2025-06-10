Герой России Сайфуллин сообщил, что ВСУ маскируют мины под детские игрушки

«Игрушки детские (минируют — прим. ред.). Откуда-то ушли, обязательно дом заминируют, растяжки поставят. Когда (российские войска — прим. ред.) освобождали населённый пункт, нашли частный дом. Внутри мама с детьми, а на двери граната и растяжка. Понимаете? Мы же видим по Курской области», — отметил он в интервью ТАСС.