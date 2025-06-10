Герой России Сайфуллин сообщил, что ВСУ маскируют мины под детские игрушки

Украинские формирования используют детские игрушки для маскировки мин и устанавливают взрывные устройства в жилых домах, сообщил заявил Герой России полковник Рустам Сайфуллин.
«Игрушки детские (минируют — прим. ред.). Откуда-то ушли, обязательно дом заминируют, растяжки поставят. Когда (российские войска — прим. ред.) освобождали населённый пункт, нашли частный дом. Внутри мама с детьми, а на двери граната и растяжка. Понимаете? Мы же видим по Курской области», — отметил он в интервью ТАСС.
Сайфуллин напомнил, что минирование жилых объектов и предметов быта запрещено Женевской конвенцией. Герой России также рассказал о других преступлениях ВСУ, свидетелями которых часто становились бойцы Вооружённых сил РФ в курском приграничье.
«Когда населённые пункты освобождали, заходили в дом или спускались в подвал, а там — старики с перевязанными руками, со следами пыток», — уточнил полковник.
Напомним, в середине мая сообщалось о минах, которые ВСУ маскируют под брёвна, растения и грибы, чтобы нанести ущерб не только российским военным, но и мирным гражданам.