Главы трех государств внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец»: вот о ком речь

Главы трех государств оказались внесенными в базу экстремистского украинского ресурса «Миротворец».
Речь о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, главе Республики Сербской Милораде Додике и президенте Бразилии Луисе Инасиу Лула да Силве.
В сопроводительной информации, размещенной на сайте, указано, что Фицо якобы «распространяет нарративы кремлевской пропаганды». Додик оказался в списках экстремистского «Миротворца» из-за якобы «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины», а Лула да Силва, как считают на сайте, «отрицает право Украины на сопротивление».
Накануне известный российский хоккеист, представляющий «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин также оказался в базе украинского экстремистского интернет-ресурса «Миротворец». На экстремистском сайте утверждается, что спортсмен якобы выступает для «обеления репутации России».
Также сообщалось, что помощник президента РФ Владимир Мединский внесен в базу украинского сайта «Миротворец», в списки экстремистского ресурса также внесены члены его семьи.