Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы трех государств внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец»: вот о ком речь

Фицо, да Силва и Додик внесены в списки «Миротворца».

Источник: Комсомольская правда

Главы трех государств оказались внесенными в базу экстремистского украинского ресурса «Миротворец».

Речь о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, главе Республики Сербской Милораде Додике и президенте Бразилии Луисе Инасиу Лула да Силве.

В сопроводительной информации, размещенной на сайте, указано, что Фицо якобы «распространяет нарративы кремлевской пропаганды». Додик оказался в списках экстремистского «Миротворца» из-за якобы «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины», а Лула да Силва, как считают на сайте, «отрицает право Украины на сопротивление».

Накануне известный российский хоккеист, представляющий «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин также оказался в базе украинского экстремистского интернет-ресурса «Миротворец». На экстремистском сайте утверждается, что спортсмен якобы выступает для «обеления репутации России».

Также сообщалось, что помощник президента РФ Владимир Мединский внесен в базу украинского сайта «Миротворец», в списки экстремистского ресурса также внесены члены его семьи.