Главы трех государств внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец»: вот о ком речь

В сопроводительной информации, размещенной на сайте, указано, что Фицо якобы «распространяет нарративы кремлевской пропаганды». Додик оказался в списках экстремистского «Миротворца» из-за якобы «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины», а Лула да Силва, как считают на сайте, «отрицает право Украины на сопротивление».