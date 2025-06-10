Мобильный интернет не работал ночью 10 июня из-за атаки БПЛА

В это время с телефона невозможно было воспользоваться соцсетями и мессенджерами. Как минимум три оператора погасили сигналы 4G. Ранее жителей Воронежской области предупреждали, что во время режима опасности атаки БПЛА будут вводить ограничения пользования интернетом на отдельных территориях. Это необходимо для повышения эффективности защиты Воронежской области от беспилотников.
— Ограничения работы мобильного интернета могут происходить и в дальнейшем. Данную меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам, — писал в своем телеграм-канале Александр Гусев.
В пресс-службе правительства Воронежской области также поясняли ситуацию:
— В связи с развитием системы защиты Воронежской области от БПЛА в периоды опасности атаки беспилотных летательных аппаратов будут возможны временные отключения мобильного интернета. Ограничения будут действовать не по всей области, а местами.
Военные эксперты тоже подробно рассказывали, для чего отключают интернет в Воронежской области. Основной целью является исключение возможности получения противником потокового видео высокого разрешения с телевизионных и тепловых модулей, размещенных на некоторых типах БПЛА.
— Как известно, беспилотники оснащаются 4G-модемами и теневым образом приобретенными противником SIM-картами российских мобильных операторов. В итоге, операторы БПЛА в ряде случаев получают возможность проведения оптико-электронной доразведки тактической ситуации в районах целевых объектов на нашей территории, — рассказали военные специалисты.
Режим опасности атаки БПЛА действует на территории Воронежской области с 23:33 понедельника, 9 июня. К семи утра его пока не отменили. В воронежском небе за прошедшую ночь сбили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в три часа ночи сообщил губернатор Александр Гусев.