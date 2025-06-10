Мобильный интернет не работал ночью 10 июня из-за атаки БПЛА

В это время с телефона невозможно было воспользоваться соцсетями и мессенджерами. Как минимум три оператора погасили сигналы 4G. Ранее жителей Воронежской области предупреждали, что во время режима опасности атаки БПЛА будут вводить ограничения пользования интернетом на отдельных территориях. Это необходимо для повышения эффективности защиты Воронежской области от беспилотников.