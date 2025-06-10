Сотрудники 51-й гвардейской армии Южного военного округа, входящие в состав батальона специального назначения «Хан», за три месяца уничтожили более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов «Баба-Яга».
По словам оператора БПЛА с позывным «Грек», ущерб, нанесённый противнику, превышает полмиллиона долларов.
«С марта наше подразделение, 56-й отдельный батальон специального назначения, нанесло значительный урон противнику. Наши операторы FPV-дронов уничтожили более 30 украинских БПЛА “Баба-Яга”. Учитывая, что стоимость одного такого аппарата составляет около 20 тысяч долларов, мы уже нанесли ущерб на сумму более полумиллиона долларов. И продолжаем работать», — рассказал «Грек».
По словам бойца, как только оператор разведывательного дрона обнаруживает в воздухе украинский БПЛА «Баба-Яга», на перехват немедленно отправляются ударные беспилотники РФ, которые догоняют и уничтожают цель.
Добавим, украинские формирования в ночь на 1 июня попытались атаковать село Муром в Шебекинском округе Белгородской области с использованием беспилотного летательного аппарата «Баба-Яга».