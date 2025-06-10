За три месяца ВС РФ нанесли ущерб ВСУ на полмиллиона долларов

«С марта наше подразделение, 56-й отдельный батальон специального назначения, нанесло значительный урон противнику. Наши операторы FPV-дронов уничтожили более 30 украинских БПЛА “Баба-Яга”. Учитывая, что стоимость одного такого аппарата составляет около 20 тысяч долларов, мы уже нанесли ущерб на сумму более полумиллиона долларов. И продолжаем работать», — рассказал «Грек».