В Самарской области 10 июня объявили опасность атаки беспилотников

Ночью 10 июня в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников. Сообщение было опубликовано в приложении МЧС около 04.00. Самарцев призывали быть бдительными, а также напомнили, как себя вести при реальной атаке.
— Если вы на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге, — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
В здании лучше спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, а в квартире — укрыться в комнате без окон. О любых подозрительных находках нужно сразу же сообщать по телефону 112.
Также ночью 10 июня в целях вводили ограничения в аэропорту Курумоч. По данным Росавиации, они были сняты около 05.00.