Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 10 июня объявили опасность атаки беспилотников

Ночью 10 июня закрывали самарский аэропорт Курумоч.

Качество жизни в вашем регионе

Ночью 10 июня в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников. Сообщение было опубликовано в приложении МЧС около 04.00. Самарцев призывали быть бдительными, а также напомнили, как себя вести при реальной атаке.

— Если вы на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге, — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В здании лучше спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, а в квартире — укрыться в комнате без окон. О любых подозрительных находках нужно сразу же сообщать по телефону 112.

Также ночью 10 июня в целях вводили ограничения в аэропорту Курумоч. По данным Росавиации, они были сняты около 05.00.