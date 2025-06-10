Над регионами РФ за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА

«[Уничтожили] по 9 БПЛА — над территориями Воронежской области и Республики Крым, по 4 БПЛА — над Калужской областью и Республикой Татарстан, 3 БПЛА над Московским регионом, по 2 БПЛА — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один БПЛА — над Смоленской областью», — сказали там.