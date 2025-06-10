Над регионами РФ за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что в период с 21:50 мск 9 июня до 05:50 мск 10 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Брянской области — 46. Над территорией Белгородской области — 20.
«[Уничтожили] по 9 БПЛА — над территориями Воронежской области и Республики Крым, по 4 БПЛА — над Калужской областью и Республикой Татарстан, 3 БПЛА над Московским регионом, по 2 БПЛА — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один БПЛА — над Смоленской областью», — сказали там.