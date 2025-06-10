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Силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА над территорией России

В ночь с 9 на 10 июня средства ПВО перехватили 102 беспилотника ВСУ над 11 регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки системы противовоздушной обороны России успешно отразили массированную атаку беспилотников. Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, в ночь с 9 на 10 июня было уничтожено 102 украинских беспилотных аппарата самолетного типа.

Основная часть воздушных целей была нейтрализована над Брянской областью — 46 единиц и Белгородской областью — 20 единиц. Еще по девять дронов сбито над Воронежской областью и Республикой Крым.

Также перехваты вражеских дронов произошли в других частях страны. Над Калужской областью и Республикой Татарстан уничтожили по четыре БПЛА. Московский регион отразил атаку трех беспилотников. Ленинградская, Орловская и Курская области нейтрализовали по два аппарата, а над Смоленской областью сбили один дрон.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Заря, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, стал 152-м населенным пунктом, который ВС РФ взяли под контроль с начала 2025 года.