Силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА над территорией России

Также перехваты вражеских дронов произошли в других частях страны. Над Калужской областью и Республикой Татарстан уничтожили по четыре БПЛА. Московский регион отразил атаку трех беспилотников. Ленинградская, Орловская и Курская области нейтрализовали по два аппарата, а над Смоленской областью сбили один дрон.