За последние сутки системы противовоздушной обороны России успешно отразили массированную атаку беспилотников. Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, в ночь с 9 на 10 июня было уничтожено 102 украинских беспилотных аппарата самолетного типа.
Основная часть воздушных целей была нейтрализована над Брянской областью — 46 единиц и Белгородской областью — 20 единиц. Еще по девять дронов сбито над Воронежской областью и Республикой Крым.
Также перехваты вражеских дронов произошли в других частях страны. Над Калужской областью и Республикой Татарстан уничтожили по четыре БПЛА. Московский регион отразил атаку трех беспилотников. Ленинградская, Орловская и Курская области нейтрализовали по два аппарата, а над Смоленской областью сбили один дрон.
Ранее сообщалось, что населенный пункт Заря, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, стал 152-м населенным пунктом, который ВС РФ взяли под контроль с начала 2025 года.