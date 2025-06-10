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Батальон «Хан» за три месяца нанес ВСУ ущерб более чем на полмиллиона долларов

Российские военные за три месяца сбили больше 30 украинских дронов «Баба-Яга».

Источник: Комсомольская правда

Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца уничтожили более 30 украинских беспилотников типа «Баба-Яга». Об этом в интервью РИА Новости сообщил оператор БПЛА с позывным Грек.

По словам военнослужащего, каждая уничтоженная «Баба-Яга» оценивается примерно в 20 тысяч долларов, что в сумме составило ущерб для ВСУ более чем на полмиллиона долларов. Боец подчеркнул, что работа по перехвату вражеских дронов продолжается.

Грек рассказал о тактике противодействия украинским беспилотникам. Как только разведывательный дрон обнаруживает в воздухе «Бабу-Ягу», российские операторы немедленно отправляют на перехват ударные FPV-дроны, которые догоняют и уничтожают цель.

Ранее сообщалось, что украинский дрон «Баба Яга» регулярно привозил российским войскам снабжение в виде продуктов, сигарет и воды. Все получилось из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не знали о потере позиций в ДНР.