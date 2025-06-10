Батальон «Хан» за три месяца нанес ВСУ ущерб более чем на полмиллиона долларов

По словам военнослужащего, каждая уничтоженная «Баба-Яга» оценивается примерно в 20 тысяч долларов, что в сумме составило ущерб для ВСУ более чем на полмиллиона долларов. Боец подчеркнул, что работа по перехвату вражеских дронов продолжается.