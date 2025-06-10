Новая атака БПЛА на Ленобласть. Что известно?

О нападении дронами самолетного типа на область стало известно около 5 часов утра, именно в это время местные жители услышали первые взрывы. Один беспилотник был сбит над Тосненским районом, второй — над Ломоносовским. Третий «подавили» средствами РЭБ над Гатчинским районом.