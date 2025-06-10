Новая атака БПЛА на Ленобласть. Что известно?

Утром 10 июня силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью три беспилотника, совершавших атаку на регион.
О нападении дронами самолетного типа на область стало известно около 5 часов утра, именно в это время местные жители услышали первые взрывы. Один беспилотник был сбит над Тосненским районом, второй — над Ломоносовским. Третий «подавили» средствами РЭБ над Гатчинским районом.
Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко, добавив, что силы ПВО готовы продолжать отражать атаки.
«Без жертв и разрушений», — написал в своих социальных сетях Александр Дрозденко.
Жители Тосно в местном Telegram-канале рассказали, что с 5 утра были зафиксированы от двух до четырех взрывов. В стороне Новолисино очевидцы видели столб дыма.
«Аж стекла задрожали», — делились обеспокоенные жители.
В связи с атакой БПЛА в Ленобласти объявлен режим воздушной опасности.
По данным Министерства обороны, с 21:50 9 июня до 05:50 10 июня над Россией были перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотника.
Атака привела к задержке ряда рейсов в аэропорту Пулково. С 5 часов утра самолеты перестали садиться в Петербурге. Примерно через три часа ограничения были сняты.
Ранее рейсы из петербургского аэропорта из-за атаки БПЛА были задержаны или отменены 22 мая.