«Начали закапывать перед носом противника»: российский боец рассказал, как прячут танки в зоне СВО

Российские танкисты из группировки войск «Восток» в зоне боевых действий начали прятать танки под землю почти вплотную к позициям Вооруженных сил Украины. Эту информацию сообщил командир танкового батальона с позывным Алтай. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.