«Начали закапывать перед носом противника»: российский боец рассказал, как прячут танки в зоне СВО

Российские танкисты из группировки войск «Восток» в зоне боевых действий начали прятать танки под землю почти вплотную к позициям Вооруженных сил Украины. Эту информацию сообщил командир танкового батальона с позывным Алтай. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.
Отметим, что эти танкисты участвовали в освобождении села Вольное Поле в ДНР.
«Мы не стоим на месте, стараемся развиваться. Сейчас начали машины целиком загонять под землю, полностью закапывать, перекрывать их буквально перед носом противника», — отметил боец.
По словам Алтая, подобная схема довольна эффективна, поскольку расстояние до врага составляет всего семь километров.
Военный рассказал, что танкисты Восточной группировки оказывают огневую поддержку пехотным подразделениям. Бойцы помогают штурмовым отрядам, нанося удары по укрепленным опорным пунктам и позициям украинских боевиков на подступах к населенным пунктам.
Особый упор, по его словам, делается на подавление вражеских огневых средств, которые мешают продвижению мотострелков.
Ранее KP.RU писал, что военнослужащие батальона специального назначения «Хан» за последних три месяца ликвидировали свыше 30 дронов ВСУ типа «Баба-Яга». Известно, что стоимость этой модели беспилотника составляет целых 20 тысяч долларов.