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Самарский аэропорт закрывался из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в самарском аэропорту Курумоч утром во вторник, 10 июня. Об этом сообщает Росавиация.

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Источник: Коммерсантъ

Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты с 4:30 до 6:10 (MSK+1). Ограничения вводились в Курумоче для обеспечения безопасности перелетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Перед этим в регионе неоднократно объявлялась тревога из-за угрозы атаки вражеской беспилотной авиации.

Последний на сегодняшний день налет БПЛА совершили на Самарскую область 5 апреля текущего года. Над регионом были сбиты шесть беспилотников. Они атаковали предприятие в Чапаевске. Из-за этого на заводе произошел пожар, который оперативно потушили. Погибших и пострадавших не было.