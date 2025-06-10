Самарский аэропорт закрывался из-за угрозы атаки БПЛА

Последний на сегодняшний день налет БПЛА совершили на Самарскую область 5 апреля текущего года. Над регионом были сбиты шесть беспилотников. Они атаковали предприятие в Чапаевске. Из-за этого на заводе произошел пожар, который оперативно потушили. Погибших и пострадавших не было.