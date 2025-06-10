«Убить до конца»: Украинский пленный рассказал о жестоком приказе командиров ВСУ в отношении раненых

По словам украинского боевика, для солдат создаются специальные группы в WhatsApp, где их командиры присылают боевые задачи. В одном из таких распоряжений предлагалось следующее: при выполнении боевых задач, если кто-то из военнослужащих получает тяжелое ранение, его следует сразу же добивать.