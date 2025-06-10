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«Убить до конца»: Украинский пленный рассказал о жестоком приказе командиров ВСУ в отношении раненых

Пленный ВСУ Романов сообщил о приказе командования добивать раненых сослуживцев.

Источник: Комсомольская правда

Командиры Вооруженных сил Украины перед выполнением боевых целей инструктируют солдат добивать тяжелораненых сослуживцев, чтобы они не попали в плен к российским войскам. Об этом сообщил в интервью Министерства обороны России украинский пленный Денис Романов.

По словам украинского боевика, для солдат создаются специальные группы в WhatsApp, где их командиры присылают боевые задачи. В одном из таких распоряжений предлагалось следующее: при выполнении боевых задач, если кто-то из военнослужащих получает тяжелое ранение, его следует сразу же добивать.

«Убить его до конца, чтобы его не пленили и не просочилась информация о бригаде, чтобы его не допросили», — отметил Романов.

Ранее украинский военный Виталий Бровко, попавший в плен на курском направлении, заявил, что не желает возвращаться на родину по обмену. Как рассказал мужчина, он опасается, что его снова отправят на передовую.