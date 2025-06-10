Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП «Брэдли»

«У “Брэдли” есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все “Брэдли”, поставленные на Украину, сегодня уничтожены», — сказал Чемезов.
По его словам, надо помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог.
«Наши БМП это умеют, американские нет», — добавил глава госкорпорации.