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Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП «Брэдли»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. БМП Bradley не обладают высокой проходимостью, они не могут идти по бездорожью, через поля, вязнут в черноземе, становясь легкой мишенью, поэтому практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены, заявил в интервью журналу «Разведчик» глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Источник: Reuters

«У “Брэдли” есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все “Брэдли”, поставленные на Украину, сегодня уничтожены», — сказал Чемезов.

По его словам, надо помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог.

«Наши БМП это умеют, американские нет», — добавил глава госкорпорации.