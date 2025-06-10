ТАСС: ВС России ограничили логистику украинской армии в Красноармейске

Ранее Министерство обороны РФ информировало, что 9 июня в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, первая группа российских пленных возвратилась домой. Уточняется, что на родину прибыли военные до 25 лет. В свою очередь Россия вернула украинской стороне столько же военнослужащих, находившихся в плену.