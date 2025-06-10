ТАСС: ВС России ограничили логистику украинской армии в Красноармейске

Бойцам Вооруженных сил России удалось взять под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, тем самым ограничив логистику украинской армии в донецком направлении. Эту информацию рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Трасса Красноармейск — Павлоград под огневым контролем», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что перебои с логистикой вынуждают украинских бойцов прокладывать значительно более длинные пути для доставки боеприпасов, пополнения личного состава и снабжения продовольствием.
В силовых ведомствах также уточнили, что дорога находится под прицельным огнем тяжелого вооружения и в пределах досягаемости ударных FPV-беспилотников.
Ранее Министерство обороны РФ информировало, что 9 июня в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, первая группа российских пленных возвратилась домой. Уточняется, что на родину прибыли военные до 25 лет. В свою очередь Россия вернула украинской стороне столько же военнослужащих, находившихся в плену.