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В Воронежской области опасность атаки БПЛА продлилась почти девять часов

Отбой опасности вражеского налета объявили утром 10 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 июня, в 08.13 на информационном ресурсе губернатора Александра Гусева появилось сообщение об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области. Объявляли ее в понедельник, 9 июня, в 23.33. Таким образом, режим опасности продлился 8 часов 40 минут.

Напомним, в ночь на 10 июня в небе над Воронежской областью сбили девять вражеских БПЛА. А всего над Россией — 102. 46 из них — над Брянской областью.

По оперативным данным, пострадавших и разрушений во время воздушного налета в ночь на 10 июня в Воронежской области не было.