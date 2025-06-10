В Воронежской области опасность атаки БПЛА продлилась почти девять часов

Во вторник, 10 июня, в 08.13 на информационном ресурсе губернатора Александра Гусева появилось сообщение об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области. Объявляли ее в понедельник, 9 июня, в 23.33. Таким образом, режим опасности продлился 8 часов 40 минут.
Напомним, в ночь на 10 июня в небе над Воронежской областью сбили девять вражеских БПЛА. А всего над Россией — 102. 46 из них — над Брянской областью.
По оперативным данным, пострадавших и разрушений во время воздушного налета в ночь на 10 июня в Воронежской области не было.