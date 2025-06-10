Небо над Пулково открыли после атаки БПЛА, однако самолеты вылетают с задержкой

Согласно данным онлайн-табло Пулково, утром 10 июня в петербургском аэропорту задержаны и отменены более двух десятков рейсов — несколько на Москву, а также в Анталью, Сочи, Тамбов, Ухту, Нарьян-Мар, Казань, Архангельск, Нижнекамск и т. д. В пресс-службе Пулково заявили, что пассажирам задержанных рейсов предоставлены вода и питание — согласно Федеральным авиационным правилам.