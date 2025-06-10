РИАН: радиоигра военных заставила солдат ВСУ сдаться в плен

«Руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать», — рассказал Кутятин, уточнив, что в итоге украинские военные сдались в плен.