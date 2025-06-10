РИАН: радиоигра военных заставила солдат ВСУ сдаться в плен

Командиры одного из подразделений российской армии по радио обратились к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставив ультиматум и заставили украинских бойцов сдаться в плен. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский военный Вячеслав Кутятин.
Как сообщил боец ВСУ, его отряд смог пленить российских военных и получить в распоряжение рации военнослужащих. Украинские солдаты вступили в «радиоигру» с командирами подразделения Вооруженных сил (ВС) России, после чего их план раскрыли.
«Руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать», — рассказал Кутятин, уточнив, что в итоге украинские военные сдались в плен.
Ранее попавший в плен украинский солдат Денис Романов рассказал, что командиры ВСУ перед выполнением боевых целей инструктируют бойцов добивать тяжелораненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен к российским войскам.