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РИАН: радиоигра военных заставила солдат ВСУ сдаться в плен

Командиры ВС России поставили ультиматум солдатам ВСУ и заставили сдаться.

Источник: Комсомольская правда

Командиры одного из подразделений российской армии по радио обратились к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставив ультиматум и заставили украинских бойцов сдаться в плен. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский военный Вячеслав Кутятин.

Как сообщил боец ВСУ, его отряд смог пленить российских военных и получить в распоряжение рации военнослужащих. Украинские солдаты вступили в «радиоигру» с командирами подразделения Вооруженных сил (ВС) России, после чего их план раскрыли.

«Руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать», — рассказал Кутятин, уточнив, что в итоге украинские военные сдались в плен.

Ранее попавший в плен украинский солдат Денис Романов рассказал, что командиры ВСУ перед выполнением боевых целей инструктируют бойцов добивать тяжелораненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен к российским войскам.