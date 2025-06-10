В «Ростехе» объяснили, почему ВСУ потеряли практически все БМП Bradley: у машин есть слабое место

У БМП Bradley есть серьезное слабое место — это низкая проходимость, они не способны передвигаться по бездорожью, вязнут, потому становятся легкой мишенью. Именно по этой причине у ВСУ почти не осталось Bradley, они уничтожены. Об этом в интервью журналу «Разведчик» сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Глава госкорпорации резонно заметил, имея такие серьезные слабые места, никакого толка в улучшенной защищенности машины нет, если результат в большинстве случаев один.
«Практически все Брэдли, поставленные на Украину, сегодня уничтожены», — сказал собеседник издания.
Сергей Чемезов также напомнил, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог.
Ранее американское военное издание Military Watch Magazine заявило, что переданные ВСУ боевые машины пехоты Bradley оказались бессильны в столкновениях с армией России.
В начале летнего украинского наступления в 2023 году журнал MWM писал, что БМП Bradley успешно уничтожались при помощи ПТРК «Вихрь», несмотря на наличие динамической защиты.