В «Ростехе» объяснили, почему ВСУ потеряли практически все БМП Bradley: у машин есть слабое место

У БМП Bradley есть серьезное слабое место — это низкая проходимость, они не способны передвигаться по бездорожью, вязнут, потому становятся легкой мишенью. Именно по этой причине у ВСУ почти не осталось Bradley, они уничтожены. Об этом в интервью журналу «Разведчик» сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.