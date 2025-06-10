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Боец СВО из Красноярского края рассказал о своем талисмане

Контрактник из Красноярского края заявил, что не жалеет о своем желании отправиться на передовую.

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Танкист Никита из Назаровского района рассказал, что не жалеет о своем желании отправиться на передовую. Сейчас он служит по контракту на Запорожском направлении.

Боец СВО поблагодарил всех, кто посылает гуманитарную помощь. По словам Никиты, очень нужная вещь — окопные свечи. Она выделяет тепло, но незаметна для противника. Этого хватает, чтобы погреться или разогреть консервы.

Также у Никиты есть талисман. Это мишка ручной работы, которого прислали вместе с гуманитарной помощью.

«Дожидается меня там», — рассказал военнослужащий газете «Советское Причулымье».

Напомним, ранее в Красноярском крае увеличили размер единовременной выплаты для контрактников. Теперь граждане, заключившие военный контракт с 1 июня 2025 года на 1 год и более, могут рассчитывать на 1 млн рублей. Ранее размер выплаты составлял 400 тыс. рублей.