Боец СВО из Красноярского края рассказал о своем талисмане

Напомним, ранее в Красноярском крае увеличили размер единовременной выплаты для контрактников. Теперь граждане, заключившие военный контракт с 1 июня 2025 года на 1 год и более, могут рассчитывать на 1 млн рублей. Ранее размер выплаты составлял 400 тыс. рублей.