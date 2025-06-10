Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве», — уточнило ведомство.
Также под удары попали:
- пункты управления и места дислокации ВСУ;
- сосредоточения вооружения и военной техники противника;
- инфраструктура военных аэродромов;
- склады боеприпасов и горючего.
Для атаки армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.