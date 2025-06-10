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Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве», — уточнило ведомство.

Также под удары попали:

  • пункты управления и места дислокации ВСУ;
  • сосредоточения вооружения и военной техники противника;
  • инфраструктура военных аэродромов;
  • склады боеприпасов и горючего.

Для атаки армия использовала высокоточное оружие и ударные дроны.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.