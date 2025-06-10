Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск Харьковской области, Яровая, Ямполь и Кировское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер Senator канадского производства и восемь пикапов. Уничтожены артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и пять складов боеприпасов», — говорится в сводке министерства.