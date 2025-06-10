Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.