«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за сутки
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.