Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.