Денис Паслер отправил 35 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отправил 35 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. В состав груза вошли три автомобиля УАЗ, мотоцикл «Урал», маскировочные сети, мебель и несколько десятков коробок с личными посылками. Посылки предназначены в том числе и для жителей новых территорий, рассказали в правительстве региона.
— На сегодняшний день отправлено уже 14,5 тысячи тонн грузов. Все предметы и вещи абсолютно востребованы, сформированы по заявкам командиров частей и всех военнослужащих, — рассказал Денис Паслер.
В правительстве Свердловской области также уточнили, что в начале июня Денис Паслер отправил современное медицинское оборудование в Центральную районную больницу Тельмановского района ДНР.