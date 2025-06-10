Денис Паслер отправил 35 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отправил 35 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. В состав груза вошли три автомобиля УАЗ, мотоцикл «Урал», маскировочные сети, мебель и несколько десятков коробок с личными посылками. Посылки предназначены в том числе и для жителей новых территорий, рассказали в правительстве региона.