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Денис Паслер отправил 35 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Глава Свердловской области отправил 35 тонн гуманитарного груза в зону СВО.

Источник: соцсети

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отправил 35 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. В состав груза вошли три автомобиля УАЗ, мотоцикл «Урал», маскировочные сети, мебель и несколько десятков коробок с личными посылками. Посылки предназначены в том числе и для жителей новых территорий, рассказали в правительстве региона.

— На сегодняшний день отправлено уже 14,5 тысячи тонн грузов. Все предметы и вещи абсолютно востребованы, сформированы по заявкам командиров частей и всех военнослужащих, — рассказал Денис Паслер.

В правительстве Свердловской области также уточнили, что в начале июня Денис Паслер отправил современное медицинское оборудование в Центральную районную больницу Тельмановского района ДНР.