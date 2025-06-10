Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина за сутки потеряла на этом направлении более 550 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.