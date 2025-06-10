Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».