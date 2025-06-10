Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли 200 боевиков в зоне действий «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Александро-Шультино, Серебрянка, Нелеповка, Катериновка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Уточняется, что противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.