ВСУ потеряли 200 боевиков в зоне действий «Южной» группировки за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Александро-Шультино, Серебрянка, Нелеповка, Катериновка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Уточняется, что противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.