Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав и Понятовка Херсонской области. Противник потерял до 75-ти военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.