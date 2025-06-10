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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав и Понятовка Херсонской области. Противник потерял до 75-ти военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.