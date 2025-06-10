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ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продвинулась в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в ее зоне действия до 190 военнослужащих, бронемашину и гаубицу М198, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении министерства.

МО РФ отметило, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке Минобороны.