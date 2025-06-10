Один человек погиб и четыре пострадали при ударе ВСУ по минимаркету в Белгороде

«По предварительной информации, пострадали пять человек. К сожалению, один погиб», — говорится в Telegram-канале.
В настоящее время специалисты МЧС ликвидируют последствия удара, обследуют территорию и разбирают завалы. По данным ведомства, к работам привлекли более 50 спасателей и 23 единицы техники.
Ночью 10 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем ребенке в результате атаки ВСУ. По его словам, на момент падения обломков дрона рядом с восьмилетним мальчиком находилась бабушка, которая доставила внука в больницу. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также баротравму.