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Один человек погиб и четыре пострадали при ударе ВСУ по минимаркету в Белгороде

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по минимаркету на заправке в Белгороде погиб один человек и четыре получили ранения. Об этом 10 июня сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, пострадали пять человек. К сожалению, один погиб», — говорится в Telegram-канале.

В настоящее время специалисты МЧС ликвидируют последствия удара, обследуют территорию и разбирают завалы. По данным ведомства, к работам привлекли более 50 спасателей и 23 единицы техники.

Ночью 10 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем ребенке в результате атаки ВСУ. По его словам, на момент падения обломков дрона рядом с восьмилетним мальчиком находилась бабушка, которая доставила внука в больницу. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также баротравму.