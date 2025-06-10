Главное из брифинга Минобороны 10 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Нанесен удар высокоточным оружием по объектам в Киеве
Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» противостоит ВСУ в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Западной» группировки атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск Харьковской области, Яровая, Ямполь и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 210 человек. Российские бойцы также ликвидировали: бронетранспортеры М113 и Senator, восемь пикапов, артиллерийское орудие, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар шести бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 200 боевиков, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 550 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь украинских бригад в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки: более 550 бойцов, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».
Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Комар ДНР и Малиевка Днепропетровской области.
ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Потери ВСУ в живой силе составили порядка 190 человек.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав и Понятовка Херсонской области.
Противник потерял до 75 военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- два снаряда РСЗО HIMARS;
- 258 БПЛА самолетного типа, в том числе 103 вне зоны СВО.