Главное из брифинга Минобороны 10 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего.