Воевавшую в Курской области за ВСУ датчанку попросили осудить на 30 лет

«Коммерсантъ» писал, что в украинской армии Йоргенсен прослужила с 1 мая по 30 ноября 2024 года, получая «не менее $1 тыс. в месяц». Когда ее подразделение попало в засаду в Курской области и понесло потери, она досрочно расторгла контракт с ВСУ и вернулась в Данию.