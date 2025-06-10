«По оценкам, украинская армия потеряла 87% своих основных боевых танков M1A1 Abrams, причем 27 из 31 машины, поставленной Соединенными Штатами в конце 2023 года», — указано в материале.
Журнал подчеркнул, что к концу августа 2024 года украинские боевики потеряли 20 из 31 танка. Кроме того, издание отметило, что отступающие боевики часто бросают множество танков Abrams в исправном состоянии.
5 июня российские военнослужащие вывезли из Сумской области подбитую технику ВСУ, среди которой два танка M1 Abrams. Отмечалось, что сначала военнослужащие для обеспечения безопасности разведали местность. После этого бойцы транспортировали технику с помощью специального гусеничного тягача.