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СМИ подсчитали количество оставшихся у ВСУ танков Abrams

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 27 боевых танков Abrams из 31, которые они получили от США. Об этом 9 июня сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Источник: РИА "Новости"

«По оценкам, украинская армия потеряла 87% своих основных боевых танков M1A1 Abrams, причем 27 из 31 машины, поставленной Соединенными Штатами в конце 2023 года», — указано в материале.

Журнал подчеркнул, что к концу августа 2024 года украинские боевики потеряли 20 из 31 танка. Кроме того, издание отметило, что отступающие боевики часто бросают множество танков Abrams в исправном состоянии.

5 июня российские военнослужащие вывезли из Сумской области подбитую технику ВСУ, среди которой два танка M1 Abrams. Отмечалось, что сначала военнослужащие для обеспечения безопасности разведали местность. После этого бойцы транспортировали технику с помощью специального гусеничного тягача.