Минобороны: Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России

Как сообщили в российском военном ведомстве 10 июня с 11:30 до 20:00 по московскому времени были сбиты семь дронов. Три из них уничтожили в небе над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному — над Курской областью и в районе побережья Крыма.