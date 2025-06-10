Минобороны: Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников над территорией России и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Как сообщили в российском военном ведомстве 10 июня с 11:30 до 20:00 по московскому времени были сбиты семь дронов. Три из них уничтожили в небе над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному — над Курской областью и в районе побережья Крыма.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 июня, российские ПВО ликвидировали 76 украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, наибольшее число дронов — 46 — было сбито в Брянской области. В Белгородской области уничтожили 16 аппаратов, в Крыму — девять. По два дрона нейтрализовали в Орловской и Калужской областях, а один — в Воронежской.