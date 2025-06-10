В Херсонской области четыре района остались без электричества после удара ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ в четырёх районах Херсонской области произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщает «Херсонэнерго» в Telegram-канале.
«Сегодня из-за артобстрела нет электричества. Подача электроэнергии приостановлена в следующих районах: частично в Горностаевском, Ивановском, Каховском и Новокаховском муниципальных округах», — говорится в сообщении.
Компания объяснила, что перебои с электричеством вызваны ремонтом на энергетических объектах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что в регионе продолжается работа по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за обстрелов ВСУ. Он призвал жителей пострадавших районов проявить терпение.
Недавно украинские военные нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в городе Рыльск Курской области с помощью БПЛА. В результате нападения были повреждены колокольни, оконные стёкла, стены, двери и кровля сооружения.