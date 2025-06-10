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В Херсонской области четыре района остались без электричества после удара ВСУ

Подача электроэнергии будет восстановлена после проведения ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

В результате обстрела со стороны ВСУ в четырёх районах Херсонской области произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщает «Херсонэнерго» в Telegram-канале.

«Сегодня из-за артобстрела нет электричества. Подача электроэнергии приостановлена в следующих районах: частично в Горностаевском, Ивановском, Каховском и Новокаховском муниципальных округах», — говорится в сообщении.

Компания объяснила, что перебои с электричеством вызваны ремонтом на энергетических объектах.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что в регионе продолжается работа по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за обстрелов ВСУ. Он призвал жителей пострадавших районов проявить терпение.

Недавно украинские военные нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в городе Рыльск Курской области с помощью БПЛА. В результате нападения были повреждены колокольни, оконные стёкла, стены, двери и кровля сооружения.