«Хватит лгать себе. Конфликт на Украине не был результатом безумия, заблуждения или какого-то странного возвращения империализма 19-го века. Он был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции», — написал Лэтэм в статье для издания National Security Journal, назвав нечестными либо исторически безграмотными тех, кто отрицает это.