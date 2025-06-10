Расширение НАТО после окончания холодной войны спровоцировало нынешний украинский конфликт, и это стало результатом стратегической слепоты Запада. Такое мнение высказал профессор международных отношений и политической теории в американском колледже Макалестера Эндрю Лэтэм.
«Хватит лгать себе. Конфликт на Украине не был результатом безумия, заблуждения или какого-то странного возвращения империализма 19-го века. Он был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции», — написал Лэтэм в статье для издания National Security Journal, назвав нечестными либо исторически безграмотными тех, кто отрицает это.
Профессор подчеркнул, что вместо признания истинных причин конфликта Запад привержен оправданию его эскалации и предостерег, что непонимание этой причинно-следственной связи может стать причиной крупного конфликта в будущем.
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