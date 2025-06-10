Борт со второй группой вернувшихся с Украины бойцов РФ до 25 лет сел под Москвой

Москва и Киев 9 июня произвели первый обмен военными возрастом до 25 лет. Об этом стороны договорились во время переговоров в Стамбуле. Вечером 10 июня в России приземлился самолет со второй группой бойцов РФ, вернувшихся с Украины, процесс транслировал телеканал «Россия 1».
Молодые военные вновь окажутся дома после длительного пребывания на подконтрольных Киеву территориях. Как отмечает телеканал, борт с бойцами сел в Московской области, в Чкаловском.
Российская сторона, как предписано договоренностью, также передала Украине пленных боевиков ВСУ возрастом до 25 лет.
При этом всё ещё не ясно, каким будет ответ Киева на российскую инициативу по передаче тел погибших военных ВСУ. Официальные лица не дали никакой реакции. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, работа ведется. Обмен должен был состояться ещё несколько дней назад, согласно договоренности в Стамбуле, однако в Киеве не желают принимать своих погибших.