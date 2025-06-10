Борт со второй группой вернувшихся с Украины бойцов РФ до 25 лет сел под Москвой

При этом всё ещё не ясно, каким будет ответ Киева на российскую инициативу по передаче тел погибших военных ВСУ. Официальные лица не дали никакой реакции. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, работа ведется. Обмен должен был состояться ещё несколько дней назад, согласно договоренности в Стамбуле, однако в Киеве не желают принимать своих погибших.