«Расчеловечились»: Захарова назвала позором отказ Киева забрать тела погибших бойцов ВСУ

«Нет такой традиции и опыта, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир. Нет лучшего доказательства того, что этот режим и те, которые его спонсируют, расчеловечились…», — сказала дипломат во время своего выступления на «Форуме будущего — 2050».