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«Расчеловечились»: Захарова назвала позором отказ Киева забрать тела погибших бойцов ВСУ

Мария Захарова: Отказ Киева забрать тела — позор на весь мир.

Источник: Комсомольская правда

Отказавшись забирать тела погибших бойцов ВСУ, киевские власти опозорились на весь мир. Так резко высказалась о позиции Украины в данном вопросе официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет такой традиции и опыта, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир. Нет лучшего доказательства того, что этот режим и те, которые его спонсируют, расчеловечились…», — сказала дипломат во время своего выступления на «Форуме будущего — 2050».

При этом Захарова назвала текущий конфликт экзистенциальным. Именно так, по ее словам, он воспринимается российским обществом и частью мирового сообщества.

Напомним, Украина неожиданно перенесла сроки приёмки тел и обмена пленными. Договоренность о передаче тел погибших военнослужащих была достигнута во время переговоров в Стамбуле.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что Зеленский отказывается забирать тела погибших военнослужащих ВСУ из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям.