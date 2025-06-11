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Медали «Отец солдата» вручили в Волгограде

Торжественная церемония вручения медали общественного признания состоялась в зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Наградой отмечают отцов, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Медаль учреждена Всероссийским движением «Отцы России», чтобы подчеркнуть значимость роли семьи, воспитания сыновей настоящими защитниками Отечества.

«Это награда говорит об общественном признании тех отцов, которые воспитали и вырастили настоящих героев, на своем примере показывая, каким должен расти мальчик, каким он должен стать, — подчеркнула Анна Ганцева, руководитель филиала фонда “Защитники Отечества” по Волгоградской области. — В этом году такая награда тем более символична, ведь 2025-й объявлен Годом защитника Отечества, это год 80-летия Великой Победы».

Стоит отметить, что выбирают претендентов за такую общественную награду сами люди, активисты сельского поселения или района, где они проживают. Эти мужчины воспитали достойных сыновей, принимают активное участие в жизни общества и своим трудом, своей жизнью показывают, каким должен быть отец.

«Главная цель — показать бойцам, семьям защитников Отечества, что ими гордится наше общество. А память об их подвиге будет не только в документах, но и в сердцах жителей нашей России, — отметил Вадим Филин, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения “Отцы России”.

В торжественной обстановке медали вручили 9 отцам, воспитавшим достойных сыновей. К сожалению, многие из них выполнили свой долг перед Родиной, защищая мирных жителей, самой высокой ценой — своей жизнью.

Среди награжденных Алексей Потемин, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Волгоградского института физической культуры. После армии поступил на службу в Качинское училище. Занимал должность начальника парашютно-десантной службы. Сегодня он тренер по парашютному спорту, начальник парашютно-десантной службы авиационно-спортивного клуба «Юный Ястреб» им. А. М. Числова. Семейную династию продолжил сын Максим, поступив в Качинское высшее авиационное училище летчиков. Летал на разных типах самолетов, несколько лет находился в командировке в Анголе, участник специальной военной операции. Офицер погиб в одном из боев летом 2022 года.

«Это награда — лишнее подтверждение, что сын достойно прожил жизнь, и меня тоже заставляет что-то сделать — сейчас мы на аэродроме занимаемся с молодыми ребятами. Очень правильно, что сейчас уделяется внимание патриотическому воспитанию и наш парк “Патриот” растет», — отметил Алексей Потемин.

На вопрос, как нужно воспитывать сыновей, чтобы они выросли мужественными, отец героя отметил, что лучшее — это пример родителей.

«Я не участвовал в боевых действиях, но он рос в военной семье, — рассказал Алексей Потемин. Дед у него был летчиком, я стал парашютистом, и, пожалуй, в своей будущей профессии он не сомневался — выбрал небо, хотя был очень разносторонний — музыка, спорт, но он выбрал свой путь и никогда не жалел об этом».

Это уже не первое чествование награжденных в нашем регионе, и, конечно же, вручение таких общественных наград будет продолжаться, ведь достойных людей в Волгоградской области очень много.