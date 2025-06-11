Медали «Отец солдата» вручили в Волгограде

«Я не участвовал в боевых действиях, но он рос в военной семье, — рассказал Алексей Потемин. Дед у него был летчиком, я стал парашютистом, и, пожалуй, в своей будущей профессии он не сомневался — выбрал небо, хотя был очень разносторонний — музыка, спорт, но он выбрал свой путь и никогда не жалел об этом».