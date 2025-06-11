Медали «Отец солдата» вручили в Волгограде

«Это награда говорит об общественном признании тех отцов, которые воспитали и вырастили настоящих героев, на своем примере показывая, каким должен расти мальчик, каким он должен стать, — подчеркнула Анна Ганцева, руководитель филиала фонда “Защитники Отечества” по Волгоградской области. — В этом году такая награда тем более символична, ведь 2025-й объявлен Годом защитника Отечества, это год 80-летия Великой Победы».
Стоит отметить, что выбирают претендентов за такую общественную награду сами люди, активисты сельского поселения или района, где они проживают. Эти мужчины воспитали достойных сыновей, принимают активное участие в жизни общества и своим трудом, своей жизнью показывают, каким должен быть отец.
«Главная цель — показать бойцам, семьям защитников Отечества, что ими гордится наше общество. А память об их подвиге будет не только в документах, но и в сердцах жителей нашей России, — отметил Вадим Филин, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения “Отцы России”.
В торжественной обстановке медали вручили 9 отцам, воспитавшим достойных сыновей. К сожалению, многие из них выполнили свой долг перед Родиной, защищая мирных жителей, самой высокой ценой — своей жизнью.
Среди награжденных Алексей Потемин, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Волгоградского института физической культуры. После армии поступил на службу в Качинское училище. Занимал должность начальника парашютно-десантной службы. Сегодня он тренер по парашютному спорту, начальник парашютно-десантной службы авиационно-спортивного клуба «Юный Ястреб» им. А. М. Числова. Семейную династию продолжил сын Максим, поступив в Качинское высшее авиационное училище летчиков. Летал на разных типах самолетов, несколько лет находился в командировке в Анголе, участник специальной военной операции. Офицер погиб в одном из боев летом 2022 года.
«Это награда — лишнее подтверждение, что сын достойно прожил жизнь, и меня тоже заставляет что-то сделать — сейчас мы на аэродроме занимаемся с молодыми ребятами. Очень правильно, что сейчас уделяется внимание патриотическому воспитанию и наш парк “Патриот” растет», — отметил Алексей Потемин.
На вопрос, как нужно воспитывать сыновей, чтобы они выросли мужественными, отец героя отметил, что лучшее — это пример родителей.
«Я не участвовал в боевых действиях, но он рос в военной семье, — рассказал Алексей Потемин. Дед у него был летчиком, я стал парашютистом, и, пожалуй, в своей будущей профессии он не сомневался — выбрал небо, хотя был очень разносторонний — музыка, спорт, но он выбрал свой путь и никогда не жалел об этом».
Это уже не первое чествование награжденных в нашем регионе, и, конечно же, вручение таких общественных наград будет продолжаться, ведь достойных людей в Волгоградской области очень много.