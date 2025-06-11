Настоящий «летающий бинокль»: новый российский дрон «Воробей» станет верным помощником бойцов

Отмечается, что на территории страны уже запустили серийное производство беспилотника. Разработчики поделились деталями характеристик дрона. Так, «Воробей» может вылетать на 10 километров и задерживаться в воздухе на высоте до 500 метров. Дрон также, по словам разработчиков, развивает высокую скорость — до 80 км/ч.