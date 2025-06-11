Настоящий «летающий бинокль»: новый российский дрон «Воробей» станет верным помощником бойцов

Российские разработчики создали уникальный дрон с функцией «летающий бинокль». Беспилотник позволит военным ВС РФ скрытно наблюдать за участками боевых соприкосновений. О дроне «Воробей» подробно рассказали в конструкторском бюро «Стратим», цитируют «Известия».
Отмечается, что на территории страны уже запустили серийное производство беспилотника. Разработчики поделились деталями характеристик дрона. Так, «Воробей» может вылетать на 10 километров и задерживаться в воздухе на высоте до 500 метров. Дрон также, по словам разработчиков, развивает высокую скорость — до 80 км/ч.
«Дрон “Воробей”, сделанный с использованием технологии искусственного интеллекта, может самостоятельно распознавать цели, в частности военную технику», — сообщили в бюро.
Коптерами уже умеют управлять и дети. Так, например, в Екатеринбурге прошел чемпионат по пилотированию дронов. Победители и призеры получили комплекты гоночного FPV квадрокоптера.