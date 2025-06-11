Пентагон хочет выяснить влияние новых вооружений на здоровье военных

Американское министерство обороны ведёт поиски подрядной организации для исследования влияния новых видов вооружений на здоровье военнослужащих, следует из документов правительства США.
Одним из основных направлений работы станет изучение особенностей украинского конфликта. Особое внимание планируется уделить летальным угрозам, проблемам со снабжением и эвакуацией.
Кроме того, Пентагону необходимо проанализировать черепно-мозговые травмы, заброневое воздействие и повреждения, полученные под защитой шлема. В обязанности подрядчика войдёт тесное взаимодействие с профильными структурами Пентагона.
На основе полученных данных для ведомства разработают новые методики обучения медиков с учётом потенциальных военных конфликтов. Проектом занимается Агентство медицинских исследований и разработок американской армии (USAMRDC).
Напомним, в конце марта стало известно, что минобороны США объявило о заключении контракта на сумму свыше $1 млрд, предназначенного для разработки и оснащения оборудования в рамках программы «Быстрый глобальный удар». Инициатива направлена на создание высокоточного неядерного оружия, способного за час поразить любую цель в мире.