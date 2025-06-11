Пентагон хочет выяснить влияние новых вооружений на здоровье военных

Напомним, в конце марта стало известно, что минобороны США объявило о заключении контракта на сумму свыше $1 млрд, предназначенного для разработки и оснащения оборудования в рамках программы «Быстрый глобальный удар». Инициатива направлена на создание высокоточного неядерного оружия, способного за час поразить любую цель в мире.