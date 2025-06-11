Гусев: В Воронежской области уничтожено более пяти украинских БПЛА

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на среду 11 июня. Об этом информировал губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений наземных объектов.
Глава области предупредил о том, что опасность атаки беспилотников сохраняется.
Напомним, в ночь с 9 на 10 июня средства ПВО перехватили 102 беспилотника ВСУ над 11 регионами РФ.
О том, как российские беспилотники деморализуют подразделения ВСУ, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что обломки беспилотника упали на территории школы в Курске.