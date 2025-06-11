Гусев: В Воронежской области уничтожено более пяти украинских БПЛА

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений наземных объектов.