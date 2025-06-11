В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот о киевских властях: подробности

Российская сторона уже несколько дней ждет ответ от Киева по телам погибших украинских солдат. Москва выполнила договоренность и доставила их, однако никто так и не принял тела. Военные спецназа «Ахмат» отреагировали на ситуацию анекдотом, опубликовав его в Telegram-канале «Питерского» батальона.