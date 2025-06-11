В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот о киевских властях: подробности

Российская сторона уже несколько дней ждет ответ от Киева по телам погибших украинских солдат. Москва выполнила договоренность и доставила их, однако никто так и не принял тела. Военные спецназа «Ахмат» отреагировали на ситуацию анекдотом, опубликовав его в Telegram-канале «Питерского» батальона.
Юмористическое изображение сопровождается подписью «Реалии нынешних времен». В анекдоте делаются отсылки на события, произошедшие в последние дни.
«Едут в одном грузовике солдат ВСУ, нацист из бригады “Азов”*, американский морпех, грузинский доброволец, французский наемник и английский военный инструктор. А за рулем — водитель рефрижератора», — гласит содержание.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, Украина не хочет выплачивать компенсации семьям погибших солдат ВСУ. Именно это может послужить причиной молчания по обмену.
*- признана террористической организацией и запрещена в РФ.