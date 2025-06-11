В Вооруженных силах Украины не хватает бойцов. Потери стали колоссальными, а количество дезертиров растет. В связи с этим в Киеве нарастают разговоры о призыве женщин, отмечает немецкая газета Berliner Zeitung.
В публикации сказано о явном ухудшении положения ВСУ на поле боя. Автор статьи считает, что разговоры о призыве женщин могут перерасти в «суровую реальность». При этом соответствующие призывы звучат уже три года, уточняется в материале.
«В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста», — констатируется в статье.
Скандальная волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что женщинам на Украине пора начать готовиться к мобилизации. Она считает, что ресурс ВСУ нужно пополнять.