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На СВО погибли семь студентов ОмГТУ

На территории университета бойцам открыли мемориальный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 10 июня, на территории Омского государственного технического университета открыли мемориальный комплекс. Он посвящен студентам военного учебного центра ОмГТУ, погибшим на СВО. За все время проведения спецоперации в боях погибли семь выпускников учебного центра.

Как сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель», на мемориальных табличках рядом с памятным камнем увековечены имена капитана Никиты Алабина, старшего лейтенанта Дмитрия Щербинкина, лейтенанта Павла Астафьева, Александра Бондаренко, Алексея Кучина, Антона Плёхова, Константина Резника. Все они награждены орденами Мужества, старший лейтенант Щербинкин был удостоен этого ордена дважды.

Мемориальная аллея появилась по инициативе студентов и руководства военного центра ОмГТУ. Она расположена напротив такой же аллеи Памяти, посвященной героям ВОВ.