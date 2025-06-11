BZ: на Украине все чаще говорят о мобилизации женщин в ВСУ

Разговоры о мобилизации женщин в ВСУ все чаще звучат на Украине в связи с потерями среди боевиков и роста числа дезертиров в украинской армии, написала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
Журналисты отмечают, что «горячие дискуссии» на эту тему начались в стране ещё три года назад. Авторы публикации предположили, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации для ВСУ разговоры о призыве женщин могут стать реальностью.
Напомним, ранее военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил о том, что в рядах украинской армии становится все больше женщин-офицеров.
Ранее также стало известно, что в ВСУ из-за острой нехватки личного состава начали привлекать женщин в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.