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BZ: на Украине все чаще говорят о мобилизации женщин в ВСУ

Авторы Berliner Zeitung считают, что разговоры о призыве женщин в украинскую армию могут стать реальностью.

Источник: Аргументы и факты

Разговоры о мобилизации женщин в ВСУ все чаще звучат на Украине в связи с потерями среди боевиков и роста числа дезертиров в украинской армии, написала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Журналисты отмечают, что «горячие дискуссии» на эту тему начались в стране ещё три года назад. Авторы публикации предположили, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации для ВСУ разговоры о призыве женщин могут стать реальностью.

Напомним, ранее военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил о том, что в рядах украинской армии становится все больше женщин-офицеров.

Ранее также стало известно, что в ВСУ из-за острой нехватки личного состава начали привлекать женщин в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.