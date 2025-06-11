Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Качугского района погиб в зоне СВО

С бойцом простились 10 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

Алексей Хмелёв из Качугского района погиб в зоне проведения СВО 24 мая 2025 года. Военнослужащему было 24 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Качугского района, Алексей Эдуардович родился 16 мая 2001 года в Качуге. Мать лишили родительских прав, когда мальчику исполнилось четыре года. До десяти лет Алексей жил в деревне Большие Голы у своей тёти и учился в местной школе. Позже у него выявили заболевание, с которым женщина не смогла справиться.

Алексея Хмелёва отправили в детский дом в Саянске, где он пробыл до совершеннолетия. После он поступил в училище, где отучился на токаря, слесаря.

По состоянию здоровья молодой человек не проходил срочную службу в армии. После училища Алексей вернулся в родной посёлок, где жил у двоюродных сестёр и работал в лесу.

Спустя некоторое время молодой человек вернулся к друзьям по детскому дому в Шелехов, однако нарушил закон. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии Ангарска. Там Алексей заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО.

С военнослужащим простились накануне, 10 июня.