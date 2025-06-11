Военнослужащий из Качугского района погиб в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба администрации Качугского района, Алексей Эдуардович родился 16 мая 2001 года в Качуге. Мать лишили родительских прав, когда мальчику исполнилось четыре года. До десяти лет Алексей жил в деревне Большие Голы у своей тёти и учился в местной школе. Позже у него выявили заболевание, с которым женщина не смогла справиться.