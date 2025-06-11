Оторванность от реальности и непоследовательность Владимира Зеленского мешает ему наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«На самом деле, победа — это устранение Зеленского», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive, отметив, что Зеленский до сих пор не дал четкого определения «украинской победы» и не смог найти «ни одного ее доказательства».
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что для начала конструктивного диалога по разрешению конфликта на Украине следует вывести главу киевского режима Владимира Зеленского за рамки переговорного процесса в Стамбуле.
В то же время политолог Брутер высказал мнение, что замена Зеленского не повлияет на урегулирование конфликта.
Накануне бывший премьер-министр Украины Азаров сделал прогноз, что Владимир Зеленский в будущем оставит политику и покинет территорию Украины.