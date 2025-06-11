Марочко: Киев пытался атаковать у Дорошовки, но силы РФ не дали прорвать оборону

По его совам, за последние несколько суток ВСУ провели ряд штурмов у Дорошовки Харьковской области.
«Силами нескольких взводов вооруженные формирования Украины при поддержке артиллерии и БПЛА попытались осуществить захват ранее утраченных позиций в лесистой местности. Невзирая на это, нашим военнослужащим удалось отразить все накаты, прорыва оборонительной линии не допущено», — сказал он.
Марочко отметил, что украинские штурмовики действовали слажено и были хорошо экипированы. Военный эксперт предположил, что для атак на данном участке фронта Киев привлек спецподразделения ВСУ.