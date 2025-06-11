Марочко: Киев пытался атаковать у Дорошовки, но силы РФ не дали прорвать оборону

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в последние несколько суток провели ряд атак в попытке отбить ранее утраченные позиции у Дорошовки Харьковской области. Российские бойцы отбили все накаты и не дали противнику прорвать линию обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.