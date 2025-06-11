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Марочко: Киев пытался атаковать у Дорошовки, но силы РФ не дали прорвать оборону

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в последние несколько суток провели ряд атак в попытке отбить ранее утраченные позиции у Дорошовки Харьковской области. Российские бойцы отбили все накаты и не дали противнику прорвать линию обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

По его совам, за последние несколько суток ВСУ провели ряд штурмов у Дорошовки Харьковской области.

«Силами нескольких взводов вооруженные формирования Украины при поддержке артиллерии и БПЛА попытались осуществить захват ранее утраченных позиций в лесистой местности. Невзирая на это, нашим военнослужащим удалось отразить все накаты, прорыва оборонительной линии не допущено», — сказал он.

Марочко отметил, что украинские штурмовики действовали слажено и были хорошо экипированы. Военный эксперт предположил, что для атак на данном участке фронта Киев привлек спецподразделения ВСУ.