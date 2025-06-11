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Украинские боевики осквернили святыню: Икона Богоматери в курском храме начала мироточить

Икона замироточила в оскверненном ВСУ храме, происходящее было снято на видео.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные во время оккупации российских территорий занимались мародерством. Однако это — не главный грех боевиков. Они осквернили святыню, повредив интерьеры храма в Курской области. Такими данными поделился протоиерей Александр Зинченко, транслирует РИА Новости.

Священник сообщил о посягательстве украинских солдат на икону Богоматери. Они осквернили церковь Иоана Предтечи в населенном пункте Махновка. Теперь икона начала мироточить, рассказал протоиерей.

«Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — указал священник Александр Зинченко.

Однако, как известно, ничто не остается без наказания. Так, шестеро украинских солдат получили 16 лет тюрьмы за совершение преступлений в Курской области.